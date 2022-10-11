Filenin Sultanları ABD karşısında!

FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Filenin Sultanları, ABD ile karşı karşıya gelecek. İkinci turda aynı grupta yer aldığımız ABD'ye grup maçında 3-1 kaybetmiştik. Yarı final biletini almak isteyen Türkiye'nin müsabakası saat 18.30'da TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Kazanırsak yarı finaldeyiz

B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, ikinci turdaki F Grubu mücadelesinde Almanya ile Kanada'yı mağlup ederken, ABD ve Sırbistan maçlarından mağlup ayrıldı. F Grubu'nu Sırbistan ve ABD'nin arkasında üçüncü sırada bitiren milliler, çeyrek finalde yer alma hakkı elde etti.

Milli takım, ABD'yi elemesi halinde yarı finalde Sırbistan-Polonya maçının galibiyle eşleşecek. FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde ayrıca İtalya-Çin ve Brezilya-Japonya maçları yapılacak.

"Türk Duvarı" iş başında

Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Sultanlar'da blok başarısı dikkat çekti. Kaptan Eda Erdem 22 sayı ile en çok blok yapan 10. isim olurken Ebrar Karakurt 21 blok ile onu izledi. Zehra Güneş ise 17 blok ile takımına destek verdi.