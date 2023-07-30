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Filenin Efeleri şampiyon oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar’ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar’ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı.

Şampiyonluk sonrası oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Milliler, maçın ardından düzenlenen törenle de şampiyonluk şiltini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ı 3-2 yenerek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Challenger Kupası Şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, Milletler Ligi'nde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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