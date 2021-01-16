Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda

Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası finallerinde. Grup aşamasını firesiz tamamlayan milliler lider olarak turnuva biletini aldı.

Türkiye, gruptaki dördüncü maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı. İlk seti 25-19 kaybeden ay yıldızlılar 1-0 geriye düştü.

Çekişmeli geçen ikinci sette milliler rakibine 25-21'lik bir üstünlük kurdu ve skoru eşitledi. Setin alınması ile birlikte Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı maç bitmeden garantiledi.

Maçın geri kalanında etkili taraf olan Kuzey Makedonya üçüncü seti 25-23, dördüncü seti ise 25-18 kazandı.

Ay yıldızlılar parkeden 3-1 mağlup ayrılsada lider olarak Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Salon: Boris Trajkovski

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Alexandros Avramidis (Yunanistan)

Kuzey Makedonya: Andonov, Nikola Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, Gjorgi Gjorgiev, Milev (Angelovski, Nikolovski)

Türkiye: Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi (Burak Mert, Volkan Döne, Baturalp Burak Güngör, Faik Samed Güneş, Metin Toy, Efe Bayram, Arda Bostan)

Setler: 25-19, 21-25, 25-23, 25-18

Süre: 26, 26, 28, 25 (105 dakika)