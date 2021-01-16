Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki dördüncü maçında Kuzey Makedonya'ya 3-1 mağlup olmasına rağmen grubu ilk sırada tamamlayarak, şampiyonaya katılma hakkı elde etti.
Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası finallerinde. Grup aşamasını firesiz tamamlayan milliler lider olarak turnuva biletini aldı.
Türkiye, gruptaki dördüncü maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı. İlk seti 25-19 kaybeden ay yıldızlılar 1-0 geriye düştü.
Çekişmeli geçen ikinci sette milliler rakibine 25-21'lik bir üstünlük kurdu ve skoru eşitledi. Setin alınması ile birlikte Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı maç bitmeden garantiledi.
Maçın geri kalanında etkili taraf olan Kuzey Makedonya üçüncü seti 25-23, dördüncü seti ise 25-18 kazandı.
Ay yıldızlılar parkeden 3-1 mağlup ayrılsada lider olarak Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Salon: Boris Trajkovski
Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Alexandros Avramidis (Yunanistan)
Kuzey Makedonya: Andonov, Nikola Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, Gjorgi Gjorgiev, Milev (Angelovski, Nikolovski)
Türkiye: Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi (Burak Mert, Volkan Döne, Baturalp Burak Güngör, Faik Samed Güneş, Metin Toy, Efe Bayram, Arda Bostan)
Setler: 25-19, 21-25, 25-23, 25-18
Süre: 26, 26, 28, 25 (105 dakika)
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