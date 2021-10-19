Fikirtepe Roman Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Projesinde uzlaşma sağlandı

Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çözümlenen Fikirtepe Kentsel Dönüşüm kapsamındaki tahliye süreci tamamlandı.



Türkiye’nin her yerinde din, dil, ırk ayırt etmeden insanların güvenli yuvalarda yaşamaları için gece gündüz çalışmalar yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum'un girişimleri sonucu yıllardır çözülemeyen Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesinde anlaşma sağlandı.



Tahliye sürecinin tamamlandığı Fikirtepe'de Roman vatandaşların yaşadığı mahallede renkli görüntüler ortaya çıktı.

Fikirtepe'de uzlaşma sağlandı



🔹Fikirtepe Roman mahallesinde yıllardır çözülemeyen problem, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çözüldü.



🔹Kentsel dönüşüm çalışmalarında anlaşma sağlanan Roman vatandaşların yaşadığı mahallede renkli görüntüler ortaya çıktı. pic.twitter.com/eZCtWdxuc0 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 19, 2021





7 BİN 200 HANELİ PROJE ALANININ YÜZDE 98'İ BOŞALTILDI



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Kadıköy Fikirtepe kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunarak, projede gelinen son noktaya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Vedad Gürgen, 7 bin 200 hanenin bulunduğu proje alanının yüzde 98'inin boşaltıldığını ifade ederek, son durumla ilgili şu bilgileri paylaştı:



"Çok hızlı tahliyeler gerçekleşiyor. Alanda camlar, kapılar, pencereler söküldü. En son kalan kişiler evlerini tahliye ediyor. Aşağıda da bir taraftan Emlak Konut'un şantiyeleri hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu sene sonu itibariyle bütün proje alanları içinde ihaleler bitmiş, bu bölgenin yıkımları tamamlanmış ve Yeni Fikirtepe'nin temellerinin atıldığı, binaların yükseldiği yeni bir duruma doğru gidiyoruz.



Sayın Bakanımızın talimatlarından sonra vatandaşlarımıza 150 günlük tahliye süresi verdik. Bu da 15 gün önce doldu. Şimdi en son gerek bakanlık personeli olarak bizler, gerek bizim müşavirlik hizmetlerimizi yürüten GEDAŞ, sahada vatandaşın kapısını tek tek çalarak dolaşıyoruz. Evlerini boşaltamayan var mı? Hastalığı olan var mı? Düşkünlüğünden dolayı tahliye edilemeyen vatandaşlar var mı? Bunları tek tek dolaşıp, ihtiyacı olanların, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ev bulamayanlara ev yardımı, taşınamayanlara taşınma yardımı yapıyoruz. Bütün amacımız 15 yıldan beri beklentilerini büyüten ve sonuçlarını görmek için sabırsızlanan vatandaşlarımızın önümüzdeki iki yıl içinde konutlarını teslim edip, burada bir düğün, bayram havası yaşatmak."



"SANAYİ İÇİNDE ÇALIŞAN VATANDAŞLARA DA TEKRAR TEKRAR UYARILARIMIZI YAPIYORUZ"



Gürgen, yaklaşık 180 gün önce vatandaşlara tebligat yaptıklarını hatırlatarak, "Genelde insanlar son güne kadar beklerler. Burada son günlerini bekleyen sanayici ve esnaflar da var. Biz bir kısmıyla konuştuğumuzda kendilerinin yerlerini ayarladıklarını ancak son güne kadar ticari faaliyetlerini sürdüreceklerini söylüyorlar. Biz, bunların da haberlerini verdik kendilerine. Artık yerlerini ayarladılar. Konutlar için bulduğumuz depolar aynı zamanda bu esnafımız ve ticarethanelerimiz için de geçerli. Onların eşyalarını taşımak ve depolara koymak konusunda hiç bir tereddüdümüz yok. Yeter ki projemiz başlasın. Fikirtepe halkının bu projenin yüzde yüze yakınının bu projenin yürüyeceğine inandığını ve evlerini tahliye ettiğini görüyoruz. Sanayi içinde çalışan vatandaşlara da tekrar tekrar uyarılarımızı yapıyoruz. Onlardan da ricamız bir an önce yeni işyerlerine taşınıp, burayı bakanlığa teslim etmemize yardımcı olmaları. Çünkü her bir gün gecikme, anahtarlarını teslim edeceğimiz vatandaşların bir gün gecikmesi demek." diye konuştu.



15 gün önce süre dolduğu için bütün hizmetlerin kesilmesi gerektiğini belirten Gürgen, imkansızlıklar nedeniyle taşınamayan insanların hakkını gözetip, ortada bırakmamak için sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.



Gürgen, "Artık tahliye süreleri tamamlandı. Bu saatten sonra yapılacak olan işler kamu hizmetlerinin kesilmesi suretiyle tahliyeleri biraz daha hızlandırmak olacak. Tebligatların 170. günündeyiz, artık herkesin bu konuda bize yardımcı olmasını istiyoruz." dedi.



"BAKANLIĞIN BU İŞİ LAYIKIYLA YAPACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"



Fikirtepe Mahallesi'nin eski sakinlerinden Latif Akgümüş, daha önce bir çok müteahhit ile proje için görüştüğünü ancak kendisine sunulan önerileri, yeteri kadar güven vermedikleri için kabul etmediğini anlattı.



Daha önce düzenlenen toplantılara gelenlerin kendilerini hep kandırmaya çalıştığını, zaman zaman korkular da yaşadıklarını ifade eden Akgümüş, bakanlığın projeyi ele almasıyla rahatladıklarını söyledi.



Mahalleden 9 yıl önce taşındığını belirten Akgümüş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm bürosunda kendilerine yardımcı olunduğunu dile getirdi.



"ŞU ANDAKİ SÜREÇ BİZİ MEMNUN EDİYOR"



Doğma büyüme Fikirtepeli olan Dilek Dursun da, "Buradaki süreci, buradaki insanlarla atlattık. Bundan 7-8 yıl önce bir süreç başladı ancak çok yavaş işleyen bir süreçti. Ama şu andaki süreç bizi memnun ediyor. Hepimiz severek imza attık, severek evlerimizi boşalttık. Bakanlığın bu işi layıkıyla yapacağını çok iyi biliyoruz. Projelerimiz bizi sevindirdi. devletimize güveniyoruz, yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Bizi en azından başka insanların ellerine bırakmadılar." dedi.



Fikirtepe'de 45 sene oturan Fatma Kevser Akyürek ise "Mahallemiz eskidi artık, gecekondu semti zaten. Evlerimizin sağlam olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Akyürek, bazı vatandaşların evlerini ve iş yerlerini henüz boşaltmamasına ilişkin ise "Boşa çaba onlarınkisi. Bu olacak, kanunen olacak. Zorluk çıkarmasınlar. Baktım dükkan açık, evlerde de tek tük var. Benim kiracım da inat etti çıkmıyor. Sonumuz iyi olacak inşallah." diye konuştu.