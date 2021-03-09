FIFA'dan Galatasaray'a Luyindama ödemesi
FIFA, Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Luyindama’nın milli takımda geçirdiği sakatlık nedeniyle Galatasaray'a 736 bin 193 euro ödeyecek.
FIFA, Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Luyindama’nın milli takımda geçirdiği sakatlık nedeniyle Galatasaray'a 736 bin 193 euro ödeyecek.
Galatasaray, daha önce Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında sakatlanan Christian Luyindama için FIFA'dan ödeme alacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım 2019 tarihinde oynanan Gambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen, kulübümüzün FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
Buna göre FIFA'nın sigorta şirketi Questgates, Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruyu istinaden kulübümüze 736 bin 193 euro ödeneceğini bildirmiştir."
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