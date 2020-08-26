AjansHaber.com.tr Spor FIFA'dan GS-FB anketi

FIFA'dan Fenerbahçe-Galatasaray anketi

FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarlarına ilişkin anket başlattı.

FIFA'nın Twitter hesabından yapılan ankette, "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusu yer alırken, paylaşımda sarı-lacivert ve sarı-kırmızılı taraftarların fotoğrafları da bulundu. 


TSİ 15.00'te başlatılan ankette bir saat içinde yaklaşık 200 bin taraftar oyunu kullandı. Anket 12 saat sürecek.

Çok Okunan Haberler
Formula 1 yeniden İstanbul'da!
"Totemim yok dua ediyorum"
FB'de yeni hedef Edin Visca
BJK'nin Avrupa'da 223. maçı
GS Coulibaly ile anlaştı
FIFA'dan GS-FB anketi
MHK'nin yeni başkanı Tatlı!