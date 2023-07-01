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FIFA'dan devrim gibi karar! Ofsayt kuralı değişiyor

FIFA, ilk olarak 2 ülkede uygulamaya başlayacağı yeni ofsayt kuralını onayladı. Yeni kurala göre, futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse ofsayt sayılacak.

FIFA santimlik ofsayt pozisyonlarını engellemek için kolları sıvadı. Yeni ofsayt kuralına göre futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse ofsayt bayrağı kalkacak. Sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak.

Kural ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulanacak. Uygulamadan istenilen sonuçlar alınırsa yeni kural tüm dünyada geçerli olacak. FIFA, bu kuralla futbolun daha izlenilebilir kılınmasını hedefliyor.

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