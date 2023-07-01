FIFA'dan devrim gibi karar! Ofsayt kuralı değişiyor

FIFA santimlik ofsayt pozisyonlarını engellemek için kolları sıvadı. Yeni ofsayt kuralına göre futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse ofsayt bayrağı kalkacak. Sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak.

Kural ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulanacak. Uygulamadan istenilen sonuçlar alınırsa yeni kural tüm dünyada geçerli olacak. FIFA, bu kuralla futbolun daha izlenilebilir kılınmasını hedefliyor.