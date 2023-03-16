FIFA'da başkanlık seçimi tamamlandı!

73. FIFA Kongresi, Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenirken, kongrede başkanlık seçimi de yapıldı. Seçime tek aday giren mevcut başkan Gianni Infantino yeniden başkanlığa seçildi. İlk olarak 2016 yılında FIFA başkanlığı koltuğuna oturan Infantino, 2027 yılına kadar bu görevini sürdürecek.

TFF'den Infantıno'ya tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA başkanlığına yeniden seçilen Gianni Infantino'yu tebrik etti. TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA 73. Seçimli Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Ruanda'nın başkenti Kigali'de yapıldı. Kongrede yapılan başkanlık seçimine tek aday olarak giren Gianni Infantino, 4 yıllığına FIFA başkanlığı görevine yeniden seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 3. kez FIFA başkanlığına seçilen Gianni Infantino'yu tebrik eder, yeni görev döneminde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.