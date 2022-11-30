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FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak

FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetecek.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Kosta Rika ile Almanya arasında yarın oynanacak E Grubu müsabakasında Fransız hakem Stephanie Frappart görev yapacak.

Stephanie Frappart, 1930'dan bu yana düzenlenen dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda düdük çalacak ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

Frappart, geçen sene 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde görev yapan ilk kadın hakem unvanının sahibi olmuştu. Fransız hakem, 27 Mart 2021'de Hollanda'nın Letonya'yı 2-0 mağlup ettiği maçı yönetmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın hakem unvanının sahibi olan 38 yaşındaki Fransız hakem, İstanbul'da oynanan 2019 UEFA Süper Kupa maçında da düdük çalmıştı.

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