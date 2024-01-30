FIFA açıkladı! Dünyada transfere dev harcama...

Dünyada her yıl olduğu gibi 2023 yılında da oyuncu transferlerine büyük paralar harcandı. FIFA'nın açıkladığı son verilere göre 2023 yılında yeni bir rekor kırıldı.

FIFA raporuna göre takımlar uluslararası transfer ücretlerine 7,6 milyat Sterlin harcayarak rekor kırdı.

2022 yılına göre harcamalar %48 şekilde devasa olarak artarken yaklaşık 1024 takım transfere para harcadı ve ilk defa dört haneli baraj aşıldı.

Kadınlarda da harcamalar iki katına çıktı. 2022 yılında 2,6 milyon Sterlin harcanırken bu sezon 4,8 milyon Sterlin harcandı.