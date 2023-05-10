Fidye için kaçırılan çocuk ölü bulundu!
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kaçırıldığı iddia edilen 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ailesiyle yaşadığı sitenin bodrum katında bulundu. Polis, bina görevlisini gözaltına aldı.
Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde oturan Suriye uyruklu Suliman Hayaniketb (39), markete giden oğlu Khaled'den haber alamadı.
Fidye istediler
Hayaniketb, çocuğunu kaçıran bir kişinin kendisine mesaj atarak fidye istediği iddiasıyla polise başvurdu.
Bodrum katta cesedi bulundu
Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, sitedeki inceleme sırasında bodrum katta çocuğun cesedine ulaştı.
Bina görevlisi gözaltında
Bodrum anahtarının sadece bina görevlisinde bulunduğunu öğrenen polis, bina görevlisi H.C'yi (43) gözaltına aldı.
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