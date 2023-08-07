Fidan: “Türkiyesiz AB gerçek aktör olamaz”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bütün Balkan ülkelerinin hatta Moldova ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliklerinin konuşulduğu bir ortamda Türkiye'nin AB üyelik sürecinin akamete uğratılmış olmasının stratejik körlük olduğunu belirterek, "Yeni dönemde Türkiye-AB ilişkilerine vizyoner bir bakışla yaklaşılması ve sürecin tam üyelik perspektifiyle canlandırılması önem arz etmektedir." dedi.

Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninde şunları söyledi:

“Ülkemizin tam bağımsız, gerektiğinde oyun kuran gerektiğinde oyun bozan bir aktör olması için yılmadan çaba göstereceğiz. Bizim için dış politikamızın yürütülüş şekli son derece açıktır. Her türlü dış etki alanından bağımsız, medeniyetimizin değerleri etrafında şekillenen imkan ve kabiliyetlerimize dayalı milli bir dış politika. Yani Türkiye Yüzyılı'nın dış politikası. Bu vizyonu hayata geçirmek için büyükelçilerimizle var gücümüzle çalışacağız. Büyükelçiler Konferansı Türkiye Yüzyılı'nda milli dış politikamızı ele almak için bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki dönemde bizi bekleyen risk ve fırsatları ele alacak, çözüm odaklı öneriler sunacağız. Dış ilişkilerimizin ekonomi, güvenlik, enerji gibi alanlarda kurumlarla ve başkanlarla bir araya gelme imkanımız olacak. Türkiye Yüzyılı rotası kapsamında yeni bir uluslararası sistemin arifesinde dünyaya dair duruşumuza şekil vereceğiz.

Uluslarası sistem barış ve adalet üretemiyor

Mevcut uluslararası sistem maalesef dünyanın büyük bir bölümü için barış, istikrar ve adalet üretemiyor. Gittikçe dengeden uzaklaşan uluslararası sistem öngörülemez pek çok gelişmeyi içinde barındırıyor bu da kırılganlığı artırıyor. Silahlı çatışmalar, terörizm, yabancı düşmanlığı düzensiz göç, iklim krizi gibi sınamaların birbirini tetiklediğini görüyoruz. Savaşın küresel düzeyde yarattığı enflasyon, enerji krizi, gıda sıkıntısı gibi sınamalarla uğraşıyor.

100. Yılına, Hariciye’nin 500. yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı’na adım atıyoruz. Vizyonumuz Türkiye'yi sistem kurucu ülke haline getirmektir.

Türkiyesiz AB gerçek aktör olamaz

FETÖ, PKK gibi tüm terör örgütleriyle mücadele edeceğiz. Tüm kurumlarımızla terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere, ülkemizde ve bölgemizde göz açtırmayacağız, alan da bırakmayacağız, nefes de aldırmayacağız.

Ege ve Doğu Akdeniz'de çıkarlarımızı hassasiyetle korumaya devam edeceğiz. Komşumuz Yunanistan ile ihtilaflı meseleleri çözümü konusunda biz samimiyiz. Yunanistan ile pozitif atmosferin devamı için uğraşacağız. Yunanistan'dan, Ege'de bizimle aynı samimiyeti bekliyoruz.

Kıbrıs konusunda duruşumuz açıktır

Filistin'de kalıcı barışın tek yolu iki devletli çözümdür. Bu vizyona zarar veren her türlü harekete karşı duracağız. Karadeniz’de tahıl koridorunun işler hale getirilmesi için girişimlerimiz sürüyor. Bunu yapabilen tek ülke Türkiye’dir.

Dış ilişkilerimizin yapısal bir zemine oturması için çalışıyoruz. Bölgesel barış ve güvenlik, refahın da artmasına katkı sunacaktır. Daha adil bir dünya için aktif rol almayı sürdüreceğiz.

Dünyada 10 büyük ekonomiden biri olmak için gayretlerimiz sürecek. Tüm coğrafyalarla ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştireceğiz. Enerji ve ulaşım konularında merkez olma konumumuzu artıracağız. TANAP, Hazar Geçişi Orta Koridoru gibi bağlamsallık projelerine öncelik vereceğiz.”