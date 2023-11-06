Fidan-Blinken görüşmesi sona erdi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Antony Blinken ile beraberindeki heyet, gece saatlerinde siyasi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sabah saatlerinde ABD'li mevkidaşını baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığı'nda karşıladı. Kapıda tokalaşarak görüntü veren Fidan ile Blinken, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'nda görüşme sürüyor.

2 buçuk saatlik görüşme sona erdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2 buçuk saat süren görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı.