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FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Türkiye’nin rakipleri belli oldu

Türkiye, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile eşleşti.

İsviçre'deki FIBA Basketbol Evi'nde düzenlenen kura töreninde, Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Amerika ve Asya-Okyanusya kıtalarının eleme gruplarında mücadele edecek takımlar, birbiriyle eşleşti.

Türkiye, Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus'la karşılaşacak.

Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek 32 takımdan 12'si, Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak. İlk turda 8 grupta yer alan 4'er takımdan gruplarını ilk 3 içinde tamamlayanlar, üst tura kalacak. Takımlar, ilk turda topladığı puanları ikinci tura taşıyacak ve bu turda da 4 grupta ilk 3'e adını yazdıran 12 takım, finallere adını yazdıracak.

Organizasyonda ilk tur maçları deplasmanlı lig usulü şeklinde ilk 3 pencerede oynanacak. İkinci tur maçları da yine deplasmanlı lig usulü ile son 3 pencerede yapılacak.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maç takvimi şöyle:

Birinci pencere maçları: 22-30 Kasım 2021

İkinci pencere maçları: 21 Şubat 2021-1 Mart 2022

Üçüncü pencere maçları: 27 Haziran-5 Temmuz 2022

Dördüncü pencere maçları: 22-30 Ağustos 2022

Beşinci pencere maçları: 7-15 Kasım 2022

Altıncı pencere maçları: 20-28 Şubat 2023

Kıtalara göre grup eşleşmeleri

Dünya Kupası Elemeleri'nde gruplar şöyle:

Avrupa

A Grubu: Sırbistan, Slovakya, Belçika, Letonya.

B Grubu: Belarus, Büyük Britanya, Yunanistan, Türkiye.

C Grubu: Hırvatistan, İsveç, Finlandiya, Slovenya.

D Grubu: İsrail, Almanya, Estonya, Polonya.

E Grubu: Fransa, Portekiz, Macaristan, Karadağ.

F Grubu: Bosna Hersek, Litvanya, Bulgaristan, Çekya.

G Grubu: Gürcistan, Kuzey Makedonya, İspanya, Ukrayna.

H Grubu: Rusya, Hollanda, İzlanda, İtalya.

Afrika

A Grubu: Yeşil Burun Adaları, Mali, Uganda, Nijerya.

B Grubu: Güney Sudan, Kamerun, Tunus, Ruanda.

C Grubu: Fildişi Sahili, Gine, Orta Afrika Cumhuriyeti, Angola.

D Grubu: Kenya, Senegal, Mısır, Demokratik Kongo Cumhuriyeti.

Asya-Okyanusya

A Grubu: Yeni Zelanda, Güney Kore, Filipinler, Hindistan.

B Grubu: Avustralya, Çin, Japonya, Tayvan.

C Grubu: Ürdün, Lübnan, Endonezya, Suudi Arabistan.

D Grubu: İran, Kazakistan, Suriye, Bahreyn.

Amerika

A Grubu: Arjantin, Venezuela, Panama, Paraguay.

B Grubu: Brezilya, Uruguay, Kolombiya, Şili.

C Grubu: Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Virjin Adaları, Bahamalar.

D Grubu: ABD, Porto Riko, Meksika, Küba.

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