FİAT, 2022 modellerinin tümünde indirime gitti
Sıfır araç alımında en uygun fiyatlı alternatifleri bünyesinde barındıran FİAT, 2022 yılı fiyat listesini güncelledi.
Fiat, ÖTV matrah güncellemesi sonrası Egea ailesinin başlangıç donanımlarında yer alan araçların tamamına indirim yaptı.
1 10
Motor hacmi düşük modellerin tamamına yakını tıpkı Egea gibi bu indirimden yararlandı.
2 10
Egea'nın, sedan, hatchback ve cross modellerinde 20.000 TL civarında indirime gidildi.
3 10
Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP
245.500 TL
4 10