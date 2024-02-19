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Feyza Altun gözaltına alındı

Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hakaret içerikli paylaşımların ardından, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Avukat Feyza Altun'un sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret içerikli paylaşımlar büyük tepki çekmişti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımın ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı.

Gözaltı kararı verilen Feyza Altun'un evinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı. Evinde yapılan arama ve el koyma işleminin ardından Feyza Altun gözaltına alınarak emniyete sevk edildi.

 

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