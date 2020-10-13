FETÖ'ye dev operasyon!

Ayrıca yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı Fevzi Öztürk, yeniden gözaltına alındı.

İzmir merkezli 25 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat/Personel Başkanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığı ile sağladığı koordinasyon ile örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı bulunan, bir kısmı hakkında da örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir merkezli 25 ildeki eş zamanlı operasyon çerçevesinde 16'sı pilot (4'ü F16 pilotu) olmak üzere 98'i Hava Kuvvetleri ve 12'si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 105'i muvazzaf toplam 110 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince düzenlenen operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, gözaltı kararı verilen askerlerin 7'sinin albay, 2'sinin yarbay, 9'unun binbaşı, 17'sinin yüzbaşı, 37'sinin üsteğmen, 4'ünün teğmen, 33'ünün astsubay, 1'inin uzman çavuş olduğu belirtildi.

ESKİ EGE ORDUSU KOMUTANI EMİR SUBAYI YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı Fevzi Öztürk, yeniden gözaltına alındı.

Hakkında FETÖ üyesi olma suçundan dava açılan ve İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanırken geçtiğimiz ay ev hapsi şartıyla tahliye edilen Fevzi Öztürk, tekrar gözaltına alındı.

Öztürk'ün tahliye tarihinden sonra hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın çalışmasına göre darbe girişiminden ve FETÖ mensubiyetinden işlem görmüş asker şahıslarla ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan ardışık irtibatına dayalı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yeni ve ek deliller tespit edildiği belirtildi.

Öztürk, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gece yeniden gözaltına alındı.

İSTANBUL MERKEZLİ 15 İLDE FETÖ OPERASYONU

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ankesörlü ve sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları, Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı için yapılan mülakat sınavlarında aday numaraları kodlanarak örgüt tarafından TSK’ya yerleştirildikleri belirlenen, örgütsel faaliyetler yürüttüklerine dair tanık beyanları bulunan, aralarında kapatılan askeri okulların öğrencileri, meslekten ihraç edilmiş ve aktif görevdeki subay ve astsubaylar ile emekli albayların da bulunduğu 57 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ekiplerce 15 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.

Operasyon sürüyor.