FETÖ'nün yeniden yapılanmasına geçit yok!

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı istihbarat, terör, organize, mali ve kaçakçılık şube müdürlükleri başta olmak üzere diğer şubelerle ilçe emniyet müdürlükleri, terör örgütüne geçit vermemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Düzenlenen operasyonla büyük darbe alarak bitme noktasına getirilen FETÖ'nün yeniden ayağa kalkma çabalarının önüne geçmeye çalışan emniyet, teknolojik ve fiziki tüm kabiliyetini ortaya koyuyor.

İstanbul polisi, bu kapsamda geçen yıl FETÖ'ye yönelik 1394 operasyon düzenlerken bu yılın Ocak-Haziran döneminde 698 adrese baskın gerçekleştirdi.

Geçen yıl düzenlenen 281 şüpheli, bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen çalışmalarda yakalanan zanlılardan 116'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonların detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün FETÖ'ye yönelik bazı operasyonlarından derlenen bilgiye göre, terör örgütünün finans ayağına büyük darbe vuruldu.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Van, Artvin ve Düzce'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 81 bin 430 lira, 468 bin 876 dolar, 102 bin 646 avro, 6 bin 930 pound, 871 gram altın ele geçirildi.

Operasyonda sonrası çalışmalarını sürdüren ekipler, FETÖ üyelerinin paraları şifreli "5" liralık banknotları kullanarak topladığı belirledi.

Söz konusu soruşturmada FETÖ'nün deşifre olan "F" serisi 1 dolarlık banknot yerine 5 liralık banknotları kullandıkları tespit edildi.

İstanbul'u "eyaletlere" ayıran güncel yapılanma ortaya çıkarıldı

FETÖ soruşturmaları kapsamında 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgütün güncel yapılanmasının yeni şeması ortaya çıkarıldı.

Ortaya çıkarılan yeni şemada, örgütün büyükşehirleri sözde "eyalet", yapılandıkları yerleri de "İl" olarak nitelendirdikleri belirlendi. Terör örgütünün "İl" olarak ayırdıkları yerlerde eğitim, lise, sosyal medya, hukuk ve iktisadi bilimler için erkek ve kadınlara ayrı ayrı sorumlular görevlendirdiği tespit edildi.

Askeri okullara giren FETÖ mensuplarının özel kodları açığa çıktı

İstanbul'da ankesör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullandığı özel kodlama bilgisi bilirkişi raporlarıyla deşifre oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uygulamalı Matematik Enstitüsü görevlilerince hazırlanan bilirkişi raporlarında, örgüt üyelerinin aday numaralarının, TC kimlik numaralarının çeşitli hanelerinin toplamı sonucu belirlenen sayılar şeklinde olduğu belirlendi.

FETÖ üyelerinin, özel kodlama sayesinde diğer adaylardan ayrıştırılarak, sınav ve mülakatları geçmesinin sağlandığı ortaya tespit edildi.

Bunun üzerine detaylandırılan çalışmalarda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 2011-2016'da yapılan, 10 adet Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Seçim Mülakat Sınavları'na giren 88 bin 85 kişiden 33 bin 986'sının bu şekilde kodlandığı, sınavı kazanan 11 bin 717 kişiden 9 bin 994'ünün kodlamaya uyduğu ortaya çıkarıldı.

İstanbul Havalimanı'nda FETÖ firarilerine geçit verilmedi

ABD'den ülkeye giriş yapan pasaport kontrolü esnasında şüpheli davranışlar sergileyen Allen Brooks isimli kişinin parmak izi kontrolünde, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Abdullah Uzundere olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve ABD vatandaşlığı da bulunan şüphelinin isim değişikliği yaptığı tespit edildi.

İstanbul Havalimanı'nda iç hatlar kısmında yolcu karşılamak için bekleyen kişiden şüphelenerek kimlik kontrolü yapan ekipler, Ahmet H, adına düzenlenen sahte kimlikli kişinin meslekten ihraç edilen FETÖ firarisi doktor Bülent H, olduğunu tespit etti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in abisi Kutbettin Gülen'nin kızı Asiye Gülen'in İstanbul'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Örgütün finans kaynaklarından olan ve TMSF'ye devredilen Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak da Ataşehir'de gözaltına alındı.

Kayseri'den hakkında FETÖ'ye üye olma suçundan aranma kaydı ve hakkında 7 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası olan Boydak, cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada hakkında hapis cezası bulunan firari eski futbolcular Zafer Biryol ile Ersin Güreler İstanbul polisinin operasyonuyla yakalandı.