FETÖ’nün suikast timine ceza yağmuru!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinin, 'nitelikli yağma' davasında karar çıktı. Muğla'da görülen davada FETÖ’cü 37 sanığa 15 kez, on sekizer yıl hapis cezası verildi.
15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele saldıran 37 hükümlünün "nitelikli yağma" suçundan yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasında FETÖ’cü 37 sanığa 15 kez, on sekizer yıl hapis cezası verildi.
İddianamede, olay tarihinde darbe teşebbüsünün icrası kapsamında aldıkları görev üzerine Marmaris'e gelen sanıkların, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli müşteki polis memurlarını derdest edip üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik gibi eşyalarını aldıkları belirtilmişti.
Zincirleme suç hükümlerinin "yağma" suçu bakımından uygulanamayacağı vurgulanan iddianamede, sanıkların atılı suçtan mağdur sayısınca cezalandırılmaları gerektiği kaydedilmişti. İddianamede, sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına da yer verilmişti.
KAYNAK: TRT HABER
Yorumlar