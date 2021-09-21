AjansHaber.com.tr Gündem FETÖ, ABD'deki Türkiye davasını kaybetti

FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi reddedildi

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi, FETÖ'nün yaklaşık 100 milyon euroluk tazminat talebini reddetti.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) bir darbe de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'nden (ICSID) geldi.

Zaman Gazetesi’nin bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım şirketine el konulmadan önce Belçikalı paravan bir şirket üzerinden yaptığı el konulan mal varlıklarının geri verilmesi ve tahkim kurallarının uygulanmasını talep eden örgüt, Türkiye'den yaklaşık 100 milyon euroluk tazminat talebinde bulundu.

ICSID talepleri reddetti ve davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erzincan'da 16 göçmen yakalandı
İstanbul Boğazı'ndaki selamlama uçuşu
İstanbul Havalimanı'na "Yılın Havalimanı" Ödülü
Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Celal Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldı
Oyuncu Uğur Arda Aydın hapis cezasına çarptırıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan yolcusu