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FETÖ'den "maklubeli Rockefeller" mesajı

FETÖ, militanı Enes Kanter üzerinden Türkiye'ye "maklubeli Rockefeller" mesajı gönderdi.

Teröristbaşı Fethullah Gülen'in 'manevi oğlum' diye hitap ettiği firari Enes Kanter, David Rockefeller'ın torunu Ariana'ya 'maklube' yaptırdığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İşte uluslararası istihbarat kurumlarına çalışan FETÖ'nün vermek istediği mesaj...

FETÖ'cü firari Enes Kanter, dünyanın en büyük finans, endüstri, petrol, ilaç ve silah sanayii şirketlerinin sahibi olmasının yanı sıra Dünya'yı yönettiği devamlı tartışma konusu olan Rockefeller ailesinin varisi ve yakın John Davison Rockefeller'in 5. kuşaktan torunu olan Ariana Rockefeller'in maklube servis ettiği görüntüleri "Ariana Rockefeller'in yaptığı ilk maklube" diyerek paylaştı.

KISA SÜRE ÖNCE DUYURMUŞTU

Kanter, geçtiğimiz haftalarda dünyanın en zengin ve güçlü ailelerinden Rockefeller'a mensup Ariana Rockefeller ile samimi görüntülerle gündeme gelmişti.

John Davison Rockefeller

Görüntülerin devamında Kanter kameranın karşısına geçerek, Ariana'nın hazırladığı maklubeyi yiyor.

Videonun kurgusundan ve hain örgütün semboller üzerinden gönderdiği onlarca mesajdan anlaşılacağı üzere, FETÖ'nün Kanter ile "halen en güçlüyüz" imajı vermek istediği anlaşılıyor.

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