Göreve iade edilen FETÖ'cü hakim ve savcılar yeniden ihraç edilebilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan konuya ilişkin bir açıklama daha geldi.

Göreve iade edilen hakim ve savcılarla ilgili inceleme başlatıldı

HSK’nın ihraç kararına rağmen Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği 387 hakim ve savcı ile ilgili yeni bir inceleme başlatıldığının altını çizen Bakan Tunç, yeni deliller ışığında değerlendirme yapılacağını kaydetti.

Mevcut dosyadaki delillerin yeterince incelenip incelenmediğine de bakılacağını vurgulayan Bakan Tunç, göreve iade edilen hakim ve savcıların FETÖ ile irtibatlarının tespit edilmesi halinde tekrar ihraç edileceklerini söyledi.

Bakan Tunç ile görüştüğünü belirten Abdülkadir Selvi, "Adalet Bakanı Tunç, 387 hâkim ve savcıyla ilgili HSK’nın inceleme başlattığını açıkladı. Bu kişilerin dosyasındaki deliller yeterince incelenmedi mi, yeni deliller var mı? Bunlara bakılacağını söyledi. Eğer FETÖ’yle irtibatları tespit edilirse ihraç edileceklerini söyledi. Adalet Bakanı’nı bu konuda kararlı gördüm." ifadelerini kullandı.