FETÖ'cüleri Kanada'da Rus korkusu sardı!

Hürriyet yazarı Nedim Şener, bugünkü yazısında, MİT içindeki FETÖ mensupları aracılığıyla Rus Büyükelçi Karlov hakkında bilgi toplayıp bunların FETÖ elebaşına ulaştırılmasını sağlayan ‘Sadık’ kod adlı Cemal Karaata, firar ettiği Kanada’da korku dolu günler yaşadığını yazdı.

"FETÖ’cü mahrem imamın Rus korkusu" yazısında Şener, itirafçı FETÖ imamlarının ifadelerine göre, “Burada yarı gaybubet yaşıyorum Rus korkusundan” diye dert yandığını aktardı.

Nedim Şener'in bugünkü köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Fetullahçı Terör Örgütü üyesi, Ankara Asayiş Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, 19 Aralık 2016 günü, koruma polisi olduğu düşünülsün diye giydiği siyah takım elbisesi üzerinde, “Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya” konulu fotoğraf sergisinin açılış kokteyline katılmak için Çankaya Belediyesi’nin Çağdaş Sanatlar Merkezi Fikret Mualla Sergi Salonu’na geldiğinde hiç şüphe uyandırmadı.

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un açılış konuşması sırasında tam arkasında duruyordu. Bir anda silahına sarıldı ve Büyükelçi Karlov’u sırtından vurarak öldürdü. Katilin saldırı sırasında giyeceği kıyafetten, sonrasında atacağı slogana, saldırganın akıbetinden, cinayet sonrası açılacak soruşturmayı yanlış yönlendirmeyi amaçlayan faaliyetlere kadar her ayrıntı ince ince hesaplanmıştı. Mevlüt Mert Altıntaş, teslim olmamak üzerine kurulu, sonu kendi ölümüyle biten bir intihar saldırısı gerçekleştirmişti. Kurgu yalnızca giydiği siyah takım elbise ile sınırlı değildi; suikast sonrası attığı Arapça slogan, “Türkiye’de Emniyet içinde Nusracı polislerin olduğu” algısı yaratılması üzerineydi. Altıntaş, “Suriye’yi unutmayın, Halep’i unutmayın” diye bağırdıktan sonra, tercümesi, “Bizler yaşadıkça daima cihat etmek üzere Muhammed’e biat edip söz vermiş kişileriz” şeklinde Arapça slogan attı.

ABD’NİN KORUDUĞU FETÖ SUİKASTI

Kimileri, “yalnız kurt” tabir edilen cihatçı polis yalanını pazarlamaya kalktı. Olaydan hemen sonra, saldırıyı Nusra’nın üstlendiğine ilişkin sahte bir açıklama sosyal medyada yayınlandı. Bu açıklama, suikastın “yalnız kurt” işi olmadığını gösteriyordu. En azından bu sahte açıklamayı yapan işbirlikçileri vardı. FETÖ’cü hesaplar, Türkiye içinde manipüle edilmeye hazır bekleyen gazeteci kılıklı tipleri de kullanarak, Emniyet’e giren polislerin Nusracı olduğu, onlardan birisinin de, Suriye’deki varlığına ve uygulamalarına karşı çıkan Rusya’nın Ankara’daki büyükelçisini öldürdüğü algısını yaymaya başladılar. O günleri çok iyi hatırlıyorum; kısa süre sonra terör örgütü Nusra’nın saha komutanları bu suikastla ilgilerinin almadığına dair yazılı açıklama yaptılar. FETÖ öyle bir istihbarat operasyonu yapmıştı ki, hem o tarihte yeniden düzelmeye başlayan Türkiye-Rusya ilişkilerine darbe vurmayı amaçlamış, hem de Türkiye’nin güvenilir bir ülke olmadığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Emniyet’e ve devlete Nusra gibi terör örgütlerine yakın kişilerin alındığı algısını yaymayı hedeflemişti. FETÖ eliyle gerçekleşen suikastı, Amerika’nın ezeli düşman gördüğü Rusya’ya mesajı şeklinde okuyanlar da oldu.

RUSLAR DA İNCELEDİ

Çok titiz bir soruşturma ve yargılama yapıldı. Çünkü olayın bir tarafı Rusya Federasyonu idi. Rus yetkililer, Ankara Çevik Müdürlüğü’nde görev yapan Altıntaş’ın bilgisayarının silinmiş sabit diskini ülkelerine götürdü. Orada özel bir inceleme ile içerikleri silinmiş halde, ‘Fetullah Gülen’ ibareli 2 dosya, ‘Hizmet’ ibareli 690 dosya, ‘FETÖ’ ibareli 4 dosya, ‘Nur Cemaati’ ibareli 1 adet dosyayı tespit etti. Deliller ve FETÖ’nün MİT yapılanması elemanlarının itiraflarıyla Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava geçen yıl mart ayında tamamlandı. Gerekçeli kararı ise geçen ay açıklandı.

FİRARİ EMRE’DEN ALGI OPERASYONU

FETÖ elebaşı Gülen’in de aralarında bulunduğu 28 kişinin sanık olduğu davada, 3 sanık ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Yedi sanığa da FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay ila 10 yıl 6 ay arasında değişen süreli hapis cezası verildi. Gerekçeli karar da geçen ay yayınlandı. FETÖ elebaşı Gülen ve sosyal medya üzerinden algı operasyonlarında başı çeken eski polis firari FETÖ üyesi Emrullah Uslu ile birlikte Hamza Sevinç, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Burak Yusmak, Murat Tokay, Şerif Ali Tekalan ve Temel Alsancak’ın dosyalarının ayrılmasına hükmetti. Geçen ay açıklanan gerekçeli kararda, Fetullahçı Terör Örgütü tarafından planlanan ve 19 Aralık 2016 günü gerçekleştirilen suikastın amacının, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin bozulmasının yanında, örgütteki çözülmeyi engelleme ve 19 Ocak 2014 tarihinde MİT Tırları’nın durdurulması ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gibi, anayasal düzeni ne şekilde olursa olsun ortadan kaldırmak amacını taşıdığı belirtildi.

CİNAYETTE ROL ALANLAR

Kararda, deliller ve itiraflara dayanarak FETÖ mensuplarının Karlov’un öldürülmesindeki rolleri de şöyle anlatıldı: Sanık Hüseyin Kötüce, FETÖ içerisinde MİT mahrem yapılanmasında görevliydi. Onun üzerinde ‘Sadık’ kod isimli Cemal Karaata bulunuyordu. O da ‘Muammer’ kod isimli Cengiz Özkan’a, Özkan da FETÖ elebaşı Gülen’a bağlıydı. ‘Yusuf’ kod adlı Hüseyin Kötüce’nin altında ‘Vedat’ kod isimli Vehbi Kürşad Akalın, bağlı oldukları örgütsel silsile içerisinde örgüt liderinden gelen talimat doğrultusunda; FETÖ silahlı terör örgütü tarafından Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine karar verildi. Bu kapsamda Karlov’un korunmasıyla ilgili detaylar, günlük programları, kullandığı güzergahlarla ilgili gerekli istihbari çalışmaları MİT’de görevli ‘Vedat’ kod isimli Vehbi Kürşad Akalın tarafından yapılarak abisi konumunda olan ‘Yusuf’ kod isimli sanık Hüseyin Kötüce’ye iletildi. Bilgiler örgütte yöneticisi olan ‘Sadık’ kod isimli Cemal Karaata’ya iletilerek, örgütsel silsile içerisinde örgüt lideri Fetullah GÜLEN’e ulaştı. Örgüt liderinden gelen talimat doğrultusunda FETÖ terör örgütü emniyet mahrem yapılanması içerisindeki silsile dahilinde emir terörist Mevlüt Mert ALTINTAŞ’a iletildi...” Konuyu yakından takip edenler bunları biliyordur.

‘YARI GAYBUBETTEYİM’

Benim hatırlatmamın nedeni yeni bir bilgi. MİT içindeki FETÖ mensupları aracılığıyla Rus Büyükelçi Karlov hakkında bilgi toplayıp bunların FETÖ elebaşına ulaştırılmasını sağlayan ‘Sadık’ kod adlı Cemal Karaata, firar ettiği Kanada’da korku dolu günler yaşıyormuş. İtirafçı FETÖ imamlarının ifadelerine göre, “Burada yarı gaybubet yaşıyorum Rus korkusundan” diye dert yanmış. Çok zorunlu haller dışında dışarı çıkmadan evde saklanan Karaata, Rusların intikam alacağından endişelendiği için, Kanada’da resmi makamlara bildirdiği adresten farklı evlerde kalıyormuş.

KAYNAK: HÜRRİYET