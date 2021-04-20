FETÖ'cü Hidayet Karaca'nın 18 yıl hapis cezası onandı

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya FETÖ yöneticiliğinden 18 yıl hapis cezası verildi.

Yargıtay, "Tahşiyecilere kumpas" davasında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya FETÖ yöneticiliğinden verilen 18 yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay, eski emniyet müdürleri Atayün ve Yılmazer'in de arasında bulunduğu 18 sanığa örgüt üyeliğinden verilen 12'şer yıl hapis cezasını da onadı.