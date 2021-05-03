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FETÖ’cü Enes Kanter, vatansız kaldı!

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu basketbolcu Enes Kanter, 'Vatansız' olduğunu söyleyerek, 'artık Türkiye benim vatanım (Evim) diyemem ' dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Enes Kanter, İsveç kamu televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.

FETÖ'CÜ KANTER: ''ŞU ANDA VATANSIZIM''

Amerika vatandaşlığını beklediğini belirten Kanter, 'Artık Türkiye benim vatanım (Evim) diyemem, 28 Haziran'da Amerika vatandaşı olacağım. Şu anda vatansızım'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kanter, İsveç'in Milan'da oynayan yıldız futbolcusu Zlatan İbrahimoviç'in Basketbol yıldızı LeBron James hakkında, ''James gibi spor figürlerinin 'siyasete bulaşmaması gerekir bu durumu 'iyi görmüyorum'' sözlerine tepki gösterdi.

FETÖ'nün kirli siyasetinin propagandasının uluslararası arenadaki sözcüsü olduğunu unutan Kanter, İbrahimoviç'e katılmadığını belirterek ''İfade özgürlüğü, demokrasi, insan hakları, siyahların yaşamı ve cinsiyet eşitliği gibi konular hakkında konuşuyoruz. Bunlar politika değil, temel insan hakları' şeklinde konuştu.

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