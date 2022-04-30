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FETÖ'cü Enes Kanter CIA Direktörü ile görüştü: Arkadaşlığın için teşekkür ederim

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter Freedom, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörü William J. Burns ile görüştü.

ABD vatandaşlığına geçtikten sonra soyadına "Freedom (özgürlük)" kelimesini ekleten FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, CIA Direktörü William J. Burns ile bir araya geldi.

FETÖ'cü Kanter, görüşme sırasında çekilen bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

"Arkadaşlığın için teşekkür ederim"

William J. Burns ile harika bir sohbet gerçekleştirdiğini belirten Kanter, "Arkadaşlığın için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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