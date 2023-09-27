FETÖ yalanıyla İngiliz kadını dolandırdı!

Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'de yaşayan yerleşik İngiliz vatandaşı C.İ. (61), Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendisini telefonla arayıp, polis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

İngiliz kadın, polise verdiği ifadesinde kendisini arayan kişinin, "Banka kasında bulunan paralarınız FETÖ üyeleri tarafından sahteleri ile değiştirildi. Üzerinde parmak izi olan paraları bize teslim etmeniz gerekiyor. Terör örgütü üyelerini yakalayacağız." dediğini söyledi.

C.İ., bunun üzerine Ortaca ilçesinde buluştuğu kişiye 156 bin dolar, 66 bin euro ve 500 gram altın verdiğini anlattı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık şikayeti üzerine bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin bir taksiye bindiğini belirledi.

Antalya karayolunda durdurulan takside Abdülkadir Karataş, gözaltına alındı. Çanta içerisindeki altın ve dövizler ise sahibine teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.