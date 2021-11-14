FETÖ ve PKK üyeleri Yunanistan sınırında yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 6 kişi yakaladı. Şüphelilerden 3’ünün FETÖ, 1’inin PKK terör örgütüne üye oldukları belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Hudut Kartalları" Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı geçişleri bir kez daha engelledi.
Yunanistan sınırında FETÖ ve PKK üyelerinin de aralarında olduğu 6 kişi yakaladı.
Şüphelilerden 3’ünün FETÖ, 1’inin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
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