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FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran 3 kişi tutuklandı

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ üyelerinin yurt dışına çıkışına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

FETÖ/PDY üyelerine yardım ve yataklık yapanlara başlatılan çalışma kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İki yıl önce Göcek Mahallesi'nden FETÖ/PDY ile iltisaklı 15 kişinin illegal yollarla yurt dışına çıkışına yardım ettikleri iddiasıyla Muğla, Niğde ve Eskişehir'de 20 Nisan'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadelerinin ardından salıverilmişti.

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