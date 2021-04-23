FETÖ operasyonunda Fetullah Gülen detayı

Operasyon kapsamında bir evde yapılan aramada, terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ve F serisi dolar ele geçirildi.

İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne bağlı bölge ve mahrem yapılanmasına yönelik 18 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken baskın düzenlenen bir adreste eski TSK mahrem imamı ve Bylock kullanıcısı olduğu öğrenilen bir şahsın evinde terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ve F seri numaralı dolar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'nun haberleşme ağı olan Bylock kullanıcısı olduğu ve itirafçılar tarafından verilen ifadelerden hareket ederek kimlikleri tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Polis ekipleri, İstanbul merkezli İzmir, Tekirdağ ve Kırklareli'de sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı.

MAHREM VE BÖLGE YAPILANMASINDA SORUMLU KİŞİLER

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin ihraç öğretmen, ihraç vergi müfettişi ve özel sektörde çalışan kişilerden oluştuğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu oldukları belirlendi.

Polis ekipleri şüphelilere ait adreslerde uzun süre arama yaptı. Başakşehir'de gözaltına alınan bir şüpheli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.