FETÖ mensubu 2 kişi sınırda yakalandı
Türkiye'den yasa dışı yollarla Irak'a geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ mensubu olduğu tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ülkemizden Irak'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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