FETÖ imamı belediyelerden hortumlayıp yasak aşkına yedirmiş

Sabah’ın haberine göre, FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen ve FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmak suçundan 38 ay tutuklu kalan Erkan Karaarslan'ın yasak aşk yaşadığı Özlem Bayraktaroğlu'nu ihya ettiği ortaya çıktı. Karaarslan'ın, Sarıyer Belediyesi'nde nikâh memuru olarak görev yapan sevgilisi Özlem Bayraktaroğlu'nu Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na getirdiği ve muhtelif zamanlarda yaklaşık 150 bin lira para transfer ettiği belirlendi.

Karaarslan'ın ayrıca sevgilisine Kuşadası'nda bulunan ve piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan bir sitede villa satın alıp, hediye ettiği de MASAK raporlarına yansıdı. Karaarslan ile olan gönül ilişkisi yaşadığını doğrulayan Özlem Bayraktaroğlu daha önce verdiği ifadede, Karaaslan'ın 2016 yılı Şubat ayında kendisine İstanbul Ataköy'den bir daire ve lüks marka cip satın aldığını belirtti.

CEZAEVİNDEN HER HAFTA ÇİÇEK

Karaarslan'ın cezaevine girdikten sonra bir arkadaşına mektup yazarak her hafta pazartesi günleri Özlem Bayraktaroğlu'na çiçek göndermesini ve çiçek üzerinde kendi adının yazılmamasını rica ettiği de kayıtlara girdi. Karaarslan, gönderilecek çiçeğin üzerine her hafta yazılacak olan mesajları da mektubunda belirtti.