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FETÖ elebaşına benzerliğiyle dikkat çekiyor

Kadıköy Belediyesi'ndeki heykel FETÖ elebaşına benzerliğiyle sosyal medyanın gündeminde.

Belediyecilikte yaptığı heykeller ile gündeme gelen CHP yönetimleri, birbirinden ilginç heykellerle vatandaşları şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak Kadıköy Belediyesi ana binasının giriş kısmında sergilenen heykel, FETÖ elebaşına benzerliği ile tepki topladı.

Heykel belediyeciliği ile bilinen Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığı, icraatlerine devam ediyor. İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'ndeki heykel, FETÖ elebaşı benzerliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

2015 yılında ahşaptan yapıldığı belirtilen heykel, Kadıköy Belediyesi ana binasının giriş kısmında sergileniyor.

Heykel için herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.

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