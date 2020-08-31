AjansHaber.com.tr Gündem 15 Temmuz başarılı olsaydı... FETÖ elebaşı için Ankara'da hazırlanan malikane FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için Ankara'da hazırlanan malikanenin içi görüntülendi. FETÖ'nün malikanesi fiyatı ve özellikleriyle dudak uçuklatan cinsten. 31 Ağustos 2020 15:14 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2020 15:22 FETÖ Akın İpek 15 Temmuz TMSF Fethullan Gülen Yorumlar Çok İzlenen Videolar Binali Yıldırım, rafting yaptı 15 Temmuz başarılı olsaydı... Adres sordular bir kamyon dolusu dayak yediler Kadınları hedef alan motosikletli kapkaççılar CHP’li belediyeye isyan etti: Suyumuzu geri verin!
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