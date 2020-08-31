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FETÖ elebaşı için Ankara'da hazırlanan malikane

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için Ankara'da hazırlanan malikanenin içi görüntülendi. FETÖ'nün malikanesi fiyatı ve özellikleriyle dudak uçuklatan cinsten.

FETÖ Akın İpek 15 Temmuz TMSF Fethullan Gülen

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