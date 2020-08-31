FETÖ elebaşı için Ankara'da hazırlanan malikane

15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Ankara'ya gelecekti ve firari Akın İpek tarafından yaptırılan adeta saray yuvasında darbecilerden oluşan ilk 'Bakanlar Kurulu'nu toplayacaktı. TMSF'ye devredilen o malikanin içi görüntülendi.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi başarılı olsaydı FETÖ elebaşının geleceği evin içerisi görüntülendi.

FETÖ'den firari iş adamı Akın İpek'in Ankara'da yaptırdığı o malikanede darbecilerin "Bakanlar Kurulu" masası bile var!

İşte 61.5 milyon lira değerindeki TMSF'ye devredilen o darbe yuvasının içi: