FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü mü?

FETÖ/ PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğüne dair iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Önceki gün, elebaşı Fethullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen'in Pensilvanya'dan paylaştığı bir videoda "Hocaefendi kaçırıldı" ifadesinin ardından Fethullah Gülen'in öldüğü iddiaları konuşulur oldu.

Ebuseleme Gülen, FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinden çektiği videoda Gülen'in Cevdet Türkyolu tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Ebuseleme Gülen, daha sonra attığı tweetlerde ise "Hesap vermeden ölme hocam, bizi böyle terörist bırakıp gitmeye hakkın yok" ifadelerini kullandı.

FETÖ elebaşının yeğeni olduğu iddia edilen şahsın tweetlerinin ardından "Fethullah Gülen öldü mü? Fethullah Gülen kaçırıldı mı?" soruları sorulur oldu.