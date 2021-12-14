Fethiye Belediyesi Türkan Saylan heykeli açtı

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki belediyelerin heykel açılışlarına yenisi eklendi. Bu sefer ki adres Muğla Fethiye. Fethiye Belediyesi, yaptırdığı Türkan Saylan heykelini Bahriye Üçok Parkı'nda açtı. Açılış için geniş katılımlı bir tören düzenlendi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KUTLAMA

Açılışa; CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP il ve ilçe yönetimleri, meclis üyeleri, katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mesaj göndererek, Fethiye Belediyesi'ni tebrik etti.

"BİZE MESAJ VERİYOR"

Kendisini eleştiren vatandaşa savurduğu küfürlerle gündeme gelen CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Aydin 24'te yer alan habere göre açılışta yaptığı konuşmada, "Açılışını yaptığımız bu anıt Türkan Saylan içindir. Türkan Saylan bizlere mesaj vermeye devam edecek" dedi.