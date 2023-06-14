Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren terörist etkisiz hale getirildi
MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.
MİT, Irak'ın kuzeyine bir nokta operasyon daha düzenledi.
Operasyonda polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.
Fethi Sekin, PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde şehit edilmişti
Yorumlar