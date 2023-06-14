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Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren terörist etkisiz hale getirildi

MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

MİT, Irak'ın kuzeyine bir nokta operasyon daha düzenledi.

Operasyonda polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Fethi Sekin, PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde şehit edilmişti

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