Festivalin biletleri tükendi

33. Ankara Film Festivali başladı. Ulusal Yarışmalar, Dünya Sineması, Özel Gösterimler gibi bölümlerde toplam 76 film gösterilecek. Festivalin açılış töreninde Aziz Nesin Emek Ödülü, yazar, müzisyen, senarist, yönetmen Zülfü Livaneli’ye, Sanat Çınarı Ödülü orkestra şefi Rengim Gökmen’e, Kitle İletişim Ödülü ise çevirmen, sinema yazarı, gazeteci, yazar Sevin Okyay’a takdim edildi.

Törende konuşan Ankara Milletvekili Levent Gök, “Ankara bir kültür merkezi. Üniversitelerin yoğunluğu ve Ankaralıların sanata olan duyarlılığı her sene bu festivale yansıyor. Ankara’nın bir marka şehri olmasında önemli unsurlarından biri Ankara Film Festivali” dedi.

Vakıf Özel Ödülü bu yıl iki ayrı alanda başarı göstermiş sanatçıya; sayısız rolde unutulmaz performanslara imza atan oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile sinema yazarlığı ve sinema programları ile başladığı kariyerine yapımcı, yönetmen, senarist olarak devam eden Ceylan Özgün Özçelik’e açılış töreninde verildi.

33. Ankara Film Festivali biletleri www.biletinial.com üzerinden ve Büyülü Fener Kızılay sineması gişelerinden 11.30 seansı 25TL, Kısa ve Belgesel Film gösterimleri, öğrenci ve 60 yaş üstü için 35TL, tam biletler 45TL olarak satışta. Pek çok seans için biletlerin tükendiği belirtildi.

2022 yılında ulusal ve uluslararası festivallerden pek çok ödülle dönen ve yılın en iyi filmlerinden oluşan bir panorama sunacak Ulusal Uzun Film Yarışması’nda Gizem Kızıl’ın “Bana Karanlığını Anlat”, Onur Ünlü’nün “Bomboş”, Ali Kemal Güven’in “Çilingir Sofrası”, Ziya Demirel’in “Ela ile Hilmi ve Ali”, Ümran Safter’in “Kabahat”, Selcen Ergun’un “Kar ve Ayı”, Maryna Er Gorbach’ın “Klondike”, Özcan Alper’in “Karanlık Gece”, Emin Alper’in “Kurak Günler”, İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı’nın “LCV (Lütfen Cevap Veriniz)”, Soner Caner’in “Mukavemet” ve Çiğdem Sezgin’in “Suna” filmleri yarışacak. Gösterimler sonrasında film ekipleri izleyicilerin sorularını yanıtlamak üzere salonlarda olacak.

50.000 TL değerindeki En İyi Film Ödülü ve ilk filmlere verilen 20.000 TL değerindeki Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü’nün de yer aldığı 12 kategorideki ödüllere, yönetmen ve senarist Pelin Esmer’in başkanlığını yapacağı, müzisyen Can Atilla, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, yazar İlhami Algör, oyuncu Melisa Sözen, akademisyen Özlem Köksal ile oyuncu Serdar Orçin’den oluşan Ulusal Uzun Film Yarışması jürisi karar verecek.

Yılın En Yeni Belgesel ve Kısa’ları Ankara’da Yarışıyor!

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda Mahmut Fazıl Coşkun’un “Crossroads”, Sezer Ağgez’in “Fatma’dan Sonra 40 Yıl”, Berfi Dicle Öğüt’ün “İki Nehir Arasında”, Berna Gençalp’in “Kim Mihri”, Pelin Asal’ın “Kuru Pasta Gazoz”, Deniz Yüksel Abalıoğlu’nun “Maffy’s Jazz”, Ayça Çiftçi’nin “O Sırada Henüz”, Deniz Telek’in “Suyu Bulandıran Kız”, Kadir Can Arabacı’nın “Üç Ordu” ve Zeynep Demirhan’ın “Yüzler” filmleri yarışacak. Bu filmleri Türkiye Almanya Film Festivali başkanı Adil Kaya, yönetmen Ebru Şeremetli, yönetmen Serdar Kökçeoğlu’ndan oluşan jüri değerlendirecek.

Emre Sefer’in “Babamın Öldüğü Gün”, Kasım Ördek’in “Birlikte, Yalnız”, Yağmur Mısırlıoğlu’nun “Bugün Değil”, F. Nur Özkaya’nın “Ev Diye Bir Şey Yok”, Zahid Çetinkaya’nın “Fraktal: Para Adam”, Alkım Özmen’in “Gece Babamızı Ararken”, Ercan Selim Öngöz’ün “İnsan Ne Zaman Ölür”, Benhür Bolhava’nın “Koyun”, Oğuzhan Kaya’nın “Megalopolis”, Tanju Özdemir’in “Niyetler” ve Alican Durbaş’ın “Uzak Ayna” filmleri Ulusal Kısa Film Yarışması’nda izleyiciyle buluşacak. Oyuncu Ece Dizdar, yönetmen Elif Refiğ ve sinema yazarı Esin Küçüktepepınar ise Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yarışacak filmleri değerlendirecek.

Proje Geliştirme Desteği için 10 yapım yarışacak!

İlk ya da ikinci filmini çekecek olan yönetmenlerin ulusal uzun kurmaca projeleriyle yarıştığı Proje Geliştirme Desteği Yarışması’nda 10 film yarışacak. Melik Kuru’nun “Aşk Hakkında Bildikleri Her Şey”, Banu Sıvacı’nın “Günyüzü”, Aslı Akdağ’ın “Güve”, Barış Fert’in “Her Şeyi Hatırlarmış Gibi”, Eray Demir’in “Kayıp Zamanın Peşinde”, Münir Alper Doğan’ın “Norgunk”, Elif Eda Karagöz’ün “Süt Çiftliği”, Elif Sözen’in “Veha”, Batıkan Köse’nin “Yaratıcı İntiharlar Departmanı”, Mustafa Efelti’nin “Zero-Sarı” adlı projeleri yapımcı Armağan Lale, yapımcı, yönetmen, senarist Tufan Taştan ve yapımcı Yamaç Okur’dan oluşan jüri değerlendirecek.