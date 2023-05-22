Ferrari Hamilton için kesenin ağzını açtı!

Formula 1'in efsane takımı Scuderia Ferrari, Mercedes AMG Petronas’ın başarılı pilotu Lewis Hamilton ile anlaşmak için teklif yapacağı iddia edildi..

Ferrari Hamilton'a 40 milyon sterlin değerinde bir teklif yapacak

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Ferrari, Lewis Hamilton'a yıllık 40 milyon Sterlin kazanacağı bir sözleşme teklifi yapmayı planlıyor. Otomobil sporlarının yıldız ismi için bizzat Ferrari şirketinin yönetim kurulu başkanı John Elkann'ın devreye girdiği öğrenildi.

İngiliz sürücünün şu anki takımı olan Mercedes-AMG Petronas da yıldızını bırakmak istemiyor. İngiltere merkezli takımın Hamilton için her türlü maddi fedakarlığı yapacağı belirtildi.

Hamilton Schumacher'in rekorunu Ferrari'de kırabilir

Lewis Hamilton bugüne kadar 7 kez Formula 1'i şampiyon olarak tamamladı. Şu an kendisinin şampiyonluk sayısı Ferrari'nin efsanevi pilotu Michael Schumacher ile aynı. Başarılı sporcu eğer Ferrari'de bir dünya şampiyonluğu kazanırsa Alman sürücüyü geride bırakarak Schumacher'i rekorunu kırmızı tulumda kırmış olacak.