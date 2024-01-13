Fernando Santos ilk maçına çıkıyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki Beşiktaş-Fatih Karagümrük karşılaşması bugün Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak.

Karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Bahtiyar Birinci yapacak. Burak Pakkan ise maçta 4. hakem olarak görev yapacak.

Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen siyah-beyazlı ekip 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayarak 4. basamakta yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.

İçerdeki son 3 maçta puan alamadı

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı.

Bu sezon şampiyonluk yarışında en ciddi darbeleri iç sahada alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından 3-1'lik skorlarla yenik ayrılarak taraftarlarını üzdü.

Beşiktaş'ta 5 eksik

Siyah-beyazlı ekipte sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain, Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.

Kadro dışı bırakılan oyunculardan Valentin Rosier'in durumu ise henüz netlik kazanmadı.

Muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Tayyip, Zaynutdinov, Umut, Salih, Rashica, Hadziahmetovic, Gedson, Semih, Cenk

FATİH KARAGÜMRÜK: Emre, Veseli, Dresevic, Salih, Rohden, Can, Eysseric, Levent, Flavio, Güven, Lasagna