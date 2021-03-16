Fernando Muslera imzayı attı: "Üç sene daha evimdeyim"

Galatasaray Kulübü, tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzattı. İmza töreninde konuşan Uruguaylı file bekçisi, "Farklı yerlerden teklifler vardı ama benim aklımda Galatasaray'da kalmak vardı. Aklımda en ufak bir soru işareti yoktu. 3 sene daha evimde kalacağım" dedi. Muslera'nın büyük fedakarlık yaptığını belirten sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ise başarılı eldivenin yeni maaşını açıkladı.

Galatasaray formasıyla çıktığı 374 maçta; 5 lig şampiyonluğu, 5 Süper Kupa ve 4 de Türkiye Kupası sevinci yaşayan Muslera, sarı-kırmızılı kulüple 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Odası'nda düzenlenen ve başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı imza töreninde yapılan açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

MUSTAFA CENGİZ: "KAPTAN GİBİ KAPTAN"

"Muslera, öyle bir isim ki... Yerli, yabancı herkesin ittifakla sevdiği ve saygı duyduğu bir isim. Bu tip sevgiyi lafla alamazsınız. Kaptan gibi kaptan. Ayağı kırıldığında, yokluğunu şiddetle aradığımız bir insandı. Sakın ikinci ve üçüncü kalecilerimiz alınmasın çünkü o Muslera. Ligde 300 maç barajını geçen ilk yabancı futbolcu. Ligde üst üste 10 sezon aynı takımın formasını giyen ilk yabancı futbolcu. Simovic'ten sonra gol atan ilk yabancı kaleci."

"İnşallah Galatasaray'a başkan da olur"

"Muslera kalede olunca herkes güveniyor fakat bu gerek onun sinirlerine ve yaşam tarzına çok etki ediyor. Bizim her şeyimiz Muslera. İnşallah, Galatasaray'a başkan da olur. Kendisinden çok mutluyuz. Millet olarak, kendisinden ve milletinden çok bahtiyarız."