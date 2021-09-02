Tedavi gördüğü hastanede kalp damar hastalıklarına bağlı solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçi için Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.

70 yaşında hayatını kaybeden duayen tiyatrocu için mezun olduğu Galatasaray Lisesi'nde ve sanatçının binlerce kez sahnesine çıktığı Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Törende duygusal anlar yaşanırken, sanatçının kızları Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy babalarının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.

Törende Ferhan Şensoy'un eski eşi Derya Baykal, sanatçı Okan Bayülgen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı.

Törenin ardından cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne getirilen Ferhan Şensoy'un naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.