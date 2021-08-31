Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

Bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Ferhan Şensoy, saat 02:30 sıralarında hayatını kaybetti. Şensoy'un kurduğu "Ortaoyuncular"dan yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun… " denildi.

70 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu çok sayıda tiyatro oyunu yazıp yönetmişti. Şensoy, Türk tiyatrosunun güldürü geleneğinin sembolü sayılan kavuğun 4. sahibiydi. Usta oyuncu 2016 yılında Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törende kavuğu Rasim Öztekin'e devretmişti.

Sinema ve dizi projelerinde de yer alan Şensoy, "Pardon, Son Ders: Aşk ve Üniversite, Şans Kapıyı Kırınca" gibi sinema filmlerinde rol almıştı.