Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gözdelerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerinin transfer listesine girmeye başladı. Milan ve Napoli Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek isterken, iki kulübün hem genç oyuncuyla hem de sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği öğrenildi.

"Sezon sonunda görüşelim"

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu'nu devre arasında bırakmayı düşünmeyen Fenerbahçe, gelen teklifleri "Sezon sonu görüşelim" diyerek geri çeviriyor. Daha önce Vedat Muriqi, Eljif Elmas ve Kim Min-Jae gibi isimleri yüksek bonservis bedelleriyle üst düzey takımlara gönderen Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu da sezon sonu yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlıyor.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde serbest kalma bedeli bulunmayan 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 12 Milyon euro. Fenerbahçenin bonservis için yapılacak görüşmelerde kapıyı 25 milyon eurodan açacağı belirtildi. Sarı-lacivertliler, devre arasında gelen tekliflere kapıyı kapatırken, başarılı futbolcu da transfer tekliflerini askıya aldı ve tamamen Fenerbahçe'ye odaklandı.