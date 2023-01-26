Ferdi Kadıoğlu'ndan açıklamalar!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, antrenman öncesinde soruları yanıtladı.

Şu anda tek odak noktasının sarı-lacivertli takım olduğunu söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Avrupa'ya gitme hayalim var ama biz takım olarak şampiyonluk için çabalıyoruz. Şu anda tek odak noktam Fenerbahçe." yorumunda bulundu.

Farklı pozisyonlarda görev almasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ferdi, "10 numara favori pozisyonum. Kenarlarda da oynamayı seviyorum. Benim nerede oynadığım çok fazla önemli değil. Oynadığım pozisyonlarda iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Hocam nerede görev verirse orada oynamaya hazırım. 10 numara söylemim şakaydı tabii." dedi.

23 yaşındaki oyuncu ayrıca şunları söyledi, "Geçen sezonlara bakacak olursak gelişim kaydediyoruz ve bunu hocamızla yapıyoruz. Taktiksel olarak güçlü yanlarımız olduğunu düşünüyorum. Hocamızla defansif yönümü de geliştirdiğimi düşünüyorum. Takım olarak kendimizi de geliştiriyoruz. Maçlarda en iyi performansımı ortaya koymak istiyorum. Hocamız da bize bu konuda yardımcı oluyor." diyerek sözlerini noktaladı.