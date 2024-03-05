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Ferahlatan İçecek: Churchill nasıl yapılır?

Churchill soda ve limon suyunun buluşmasıyla hazırlanan, lezzetli ve pratik soğuk bir içecektir. İşte tarifi..

Malzemeler:
1 yemek kaşığı limon suyu
1/2 bardak soda

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1/4 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı)
Buz küpleri
Limon dilimleri ve nane yaprakları ile süslemek için (isteğe bağlı)

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Yapılışı:
Bir bardak dolusu buz küpleriyle bir bardak doldurun.
Bir yemek kaşığı limon suyunu bardağa ekleyin.
Üzerine yarım bardak soda ekleyin.

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Tuzu ekleyin (isteğe bağlı) ve iyice karıştırın.

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