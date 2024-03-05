Ferahlatan İçecek: Churchill nasıl yapılır?
Churchill soda ve limon suyunun buluşmasıyla hazırlanan, lezzetli ve pratik soğuk bir içecektir. İşte tarifi..
Malzemeler:
1 yemek kaşığı limon suyu
1/2 bardak soda
1 5
1/4 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı)
Buz küpleri
Limon dilimleri ve nane yaprakları ile süslemek için (isteğe bağlı)
2 5
Yapılışı:
Bir bardak dolusu buz küpleriyle bir bardak doldurun.
Bir yemek kaşığı limon suyunu bardağa ekleyin.
Üzerine yarım bardak soda ekleyin.
3 5
Tuzu ekleyin (isteğe bağlı) ve iyice karıştırın.
4 5