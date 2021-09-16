Fenomenlerin polise verdiği ifadelere ulaşıldı

Takipçi kazanmak için çekiliş yaptılar. Kimisi takipçilerini memnun etmek için çekilişle tatil verdi kimisi ise lüks otomobil.

Ünlü sosyal medya fenomenlerinin izinsiz çekilişleri savcılık takibine takıldı. Fenomenlerin Mali Şube’de verdiği ve soruşturma dosyasına konan o ifadelerde iki fenomen birbirini suçladı.

Aralarında Enes Batur, Çağrı Taner, Dala Nur Altun, Başak Karahan ve Reynmen gibi isimlerinde bulunduğu 16 sosyal medya fenomeni milli piyango idaresinden izinsiz çekiliş yaptı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 15 kişinin ifadesi alınırken turnede olan ‘Reynmen’ in ifadesi alınamadı.

Ünlü fenomen Enes Batur emniyetteki ifadesinde, Çağrı Taner'in Milli Piyango İdaresi’nden izin aldığını ileri sürdü. Tek sorumluluğun çekilişi sayfamdan yayınlamak dedi. Çağrı Taner ise tam tersini söyledi. Yasal bir çekiliş için Enes Batur'a yol gösterdiğini belirtti.

İşte o ifadeler:

Damla Nur Altun: Yaptığım paylaşımla takipçilerimden, gönderinin altına farklı kişileri eklemelerini söyledim. 20 gün sonra gerekli şartlar oluşunca çekiliş ile 2 kişiye kozmetik ürünlerini verdim. Bu çekilişi yapabilmek için Milli Piyango idaresinden izin alacağımı bilmiyordum. İzin alınması gerektiğini bilseydim bunu yerine getirirdim. Yasaya aykırı olduğunu bilmiyordum.

Başak Karahan: Çekilişlerden para kazanmadım. Önceden milli piyango idaresinden izinleri almıştım. Çekilişler takipçilerime hediye amaçlı. Tanıttığım marka sahipleri kendileri Milli Piyangodan izin almışlardı. Markasız tanıtım yaptığım ürünler için Milli Piyango idaresinden izin almadım. Tanıtımda izin alınması gerektiğini bilmiyordum.

Enes Batur Sungurtekin: Aylık gelirim 150 bin lira geçimimi sosyal medya uzmanlığı ile temin etmekteyim. Çekiliş benim sayfamda yayınlanmıştır. Çağrı Taner’le birlikte yapılmıştır. bu çekimle ilgili izinler Taner Çağrı tarafından Milli Piyango İdaresinden alınmıştır. Çekilişte bahsi geçen 750 bin değerinde olan hediyelerin karşılığını ve kazanan kişilere ulaşımını Çağrı Taner kendisi sağlamıştır. Bu konuda benim sorumluluğum bu çekilişin sadece sayfamda yayınlanmış olmasıdır. Çekilişten dolayı Youtube sayfamda 1 milyon 900 bin izlenme karşılığında bin 370 dolar gelir elde ettim. Bunun karşılığında vergimi ödedim.

Çağrı Taner: Aylık gelirim 70 bin lira reklam ve pazarlama şirketim var. Reklam, pazarlama ve sosyal medya işleri ile ilgileniyorum. Geçimi buradan sağlamaktayım. Milli Piyango dairesinden iznim var. Bazı paylaşımlar çekiliş değil. Soru cevap yarışmasıdır. Enes Batur tecrübem konusunda bana fikir danıştı. Bende çekiliş için izin alması gerektiğini aktardım.

Doğan Kabak: Aylık geliri 20 bin lira gerekli hukuki izinleri alarak çekiliş yaptım. Herhangi bir kazanç elde etmedim. Tamamı sosyal amaçlı kar amacı gütmeyen bir hediyemiz olmuştur.

Cantuğ Özsoy: Kanalıma 1 milyon kişinin üye olmasını kutlamak ve kanalıma abone olarak beni takip eden kişilere jest yapmak amacı ile daha önce çekmiş olduğum videoyu “izleyicilerime hediye dağıtıyorum” başlığı ile paylaşım yaptım. Hediye olarak gösterdiği bilgisayar ve parça hediyelerini cebimden alarak dağıttım. Çekilişten gelir elde etmedim. Milli Piyangodan izin alınması gerektiğini bilmiyordum. Bu çekiliş tamamen masumane bir şekilde beni takip eden kişilere hediye verebilmek amacı ile yapılmıştır.

Sezgin Yılmaz: Yaptığım çekilişi hatırlıyorum. Ben burada bir satış veya pazarlama yapmıyorum. Kendi faturam ile almış olduğum ihtiyaç duyulması halinde ibraz edebilirim. Kendi telefonumu takipçilerime jest olsun diye yılbaşı hediyesi olarak vermek istedim. Asla bir maddi kazanç elde etmedim.