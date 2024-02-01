Fenomenlerin el konulan lüks araçları Arka Sokaklar’a geldi

İstanbul'da devriye aracı olarak da kullanılan araçlar bu kez Arka Sokaklar’a ilham kaynağı oldu. 18 yıldır aralıksız devam eden polisiye dizi Arka Sokaklar, fenomenlerin el konulan lüks araçlarını 662’nci bölümün çekimleri esnasında kullandı.

HÜSNÜ KOMİSER İSTANBUL SOKAKLARINDA

Arka Sokaklar’ın 2 Şubat Cuma günü yayınlanacak olan 662’nci bölümünün tanıtımında Rıza Baba ve ekibine tahsis edilen lüks araç, Hüsnü Çoban’ın kullanması için kendisine teslim ediliyor. Direksiyonun başına geçen sevilen karakter Hüsnü Komiser ’in “Öf öf yağ gibi akıyor yağ” sözleri ve araç ile selfie çekmesi sosyal medyanın gündeminde de yer aldı.

Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar dizisi her cuma akşamı Kanal D’de yayınlanıyor.