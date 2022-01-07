Fenomen Stephanie Matto, aşırı talebe yetişmeye çalışırken hastanelik oldu

TALEBE YETİŞEBİLMEK İÇİN LİFLİ YİYECEK DİYETİNE GİRDİ

Geçtiğimiz Kasım ayından itibaren çıkardığı gazı kavanozda muhafaza ederek hayranlarına satmaya başlayan Stephanie, talepleri karşılamak için sürekli lifli yiyecekler yediğini açıklamıştı. Bu yolla haftada elli kavanoz üretebilen Steph, doktorlara gazını sattığını söyleyemediği için uyguladığı diyeti anlattı. Doktorların bu diyetin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söylemesi üzerine diyetinden vazgeçen Steph, bu nedenden dolayı işini de bırakmak zorunda kaldı.